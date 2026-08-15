x402guard 今日價格

x402guard (X40G) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 X40G 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 X40G。

x402guard 目前市值在 $ 37,313 排名第 #-，流通供應量為 624.16M X40G。過去 24 小時內，X40G 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00246414，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，X40G 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.91%。過去一天，總交易量達到 --。

x402guard（X40G）市場資訊

市值 $ 37.31K$ 37.31K $ 37.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 59.78K$ 59.78K $ 59.78K 流通量 624.16M 624.16M 624.16M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

x402guard 的目前市值為 $ 37.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。X40G 的流通量為 624.16M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 59.78K。