X314 圖標

X314 價格 (X314)

USD

X314 (X314) 實時價格圖表

$0.0341821
$0.0341821$0.0341821
-5.30%(1D)

今天 X314 (X314) 的價格

今天 X314 (X314) 的實時價格爲 0.0341821 USD。目前其市值爲 $ 2.44M USD。X314 兌換 USD 的價格爲實時更新。
X314 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.11K USD
- X314 當天價格變化爲 -5.36%
- 其循環供應量爲 71.12M USD

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X314 (X314) 價格表現 USD

今天內，X314 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00193821288414735
在過去30天內，X314 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0159836388
在過去60天內，X314 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，X314 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00193821288414735-5.36%
30天$ -0.0159836388-46.76%
60天$ 0--
90天$ 0--

X314 (X314) 價格分析

X314 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03373039
$ 0.03373039$ 0.03373039

$ 0.0398844
$ 0.0398844$ 0.0398844

$ 0.084349
$ 0.084349$ 0.084349

+0.18%

-5.36%

+20.16%

X314 (X314) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

$ 27.11K
$ 27.11K$ 27.11K

71.12M
71.12M 71.12M

什麼是X314 (X314)

X314 is a project using the ERC314 protocol on the BSC platform. With peer-to-peer trading, investors can easily trade by: 👉Buy: Transfer BNB to the contract address to receive X314. 👉Sell: Transfer X314 to the contract address to receive BNB back. Currently we have 2 liquidity pools: 🥇Liquidity pool 1: All BNB of liquidity is kept directly at the contract address. 🥈Liquidity pool 2: Added to Pancakeswap for people to trade through DEX exchanges if you don't like the trading method of X314. You can check our full liquidity at AVE.ai! 💎 X314 was born with the desire to bring convenience in the transaction process and help investors have a new experience. X314 has just started but with the constant efforts that have helped the community develop more every day, I am sure that it will become popular in the future.

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X314 (X314) 資源

官網

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X314 兌換爲當地貨幣

1 X314 兌換 AUD
A$0.055375002
1 X314 兌換 GBP
0.027687501
1 X314 兌換 EUR
0.033156637
1 X314 兌換 USD
$0.0341821
1 X314 兌換 MYR
RM0.153477629
1 X314 兌換 TRY
1.210729982
1 X314 兌換 JPY
¥5.389491707
1 X314 兌換 RUB
3.473926823
1 X314 兌換 INR
2.946155199
1 X314 兌換 IDR
Rp560.362205424
1 X314 兌換 PHP
2.0167439
1 X314 兌換 EGP
￡E.1.727221513
1 X314 兌換 BRL
R$0.209194452
1 X314 兌換 CAD
C$0.049222224
1 X314 兌換 BDT
4.169532558
1 X314 兌換 NGN
52.995244198
1 X314 兌換 UAH
1.445219188
1 X314 兌換 VES
Bs1.8116513
1 X314 兌換 PKR
Rs9.518689387
1 X314 兌換 KZT
18.03789417
1 X314 兌換 THB
฿1.185435228
1 X314 兌換 TWD
NT$1.131769331
1 X314 兌換 CHF
Fr0.031105711
1 X314 兌換 HKD
HK$0.265936738
1 X314 兌換 MAD
.د.م0.343188284