X314 價格 (X314)
今天 X314 (X314) 的實時價格爲 0.0341821 USD。目前其市值爲 $ 2.44M USD。X314 兌換 USD 的價格爲實時更新。
X314 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.11K USD
- X314 當天價格變化爲 -5.36%
- 其循環供應量爲 71.12M USD
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今天內，X314 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00193821288414735。
在過去30天內，X314 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0159836388。
在過去60天內，X314 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，X314 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00193821288414735
|-5.36%
|30天
|$ -0.0159836388
|-46.76%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
X314 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.18%
-5.36%
+20.16%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
X314 is a project using the ERC314 protocol on the BSC platform. With peer-to-peer trading, investors can easily trade by: 👉Buy: Transfer BNB to the contract address to receive X314. 👉Sell: Transfer X314 to the contract address to receive BNB back. Currently we have 2 liquidity pools: 🥇Liquidity pool 1: All BNB of liquidity is kept directly at the contract address. 🥈Liquidity pool 2: Added to Pancakeswap for people to trade through DEX exchanges if you don't like the trading method of X314. You can check our full liquidity at AVE.ai! 💎 X314 was born with the desire to bring convenience in the transaction process and help investors have a new experience. X314 has just started but with the constant efforts that have helped the community develop more every day, I am sure that it will become popular in the future.
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|1 X314 兌換 AUD
A$0.055375002
|1 X314 兌換 GBP
￡0.027687501
|1 X314 兌換 EUR
€0.033156637
|1 X314 兌換 USD
$0.0341821
|1 X314 兌換 MYR
RM0.153477629
|1 X314 兌換 TRY
₺1.210729982
|1 X314 兌換 JPY
¥5.389491707
|1 X314 兌換 RUB
₽3.473926823
|1 X314 兌換 INR
₹2.946155199
|1 X314 兌換 IDR
Rp560.362205424
|1 X314 兌換 PHP
₱2.0167439
|1 X314 兌換 EGP
￡E.1.727221513
|1 X314 兌換 BRL
R$0.209194452
|1 X314 兌換 CAD
C$0.049222224
|1 X314 兌換 BDT
৳4.169532558
|1 X314 兌換 NGN
₦52.995244198
|1 X314 兌換 UAH
₴1.445219188
|1 X314 兌換 VES
Bs1.8116513
|1 X314 兌換 PKR
Rs9.518689387
|1 X314 兌換 KZT
₸18.03789417
|1 X314 兌換 THB
฿1.185435228
|1 X314 兌換 TWD
NT$1.131769331
|1 X314 兌換 CHF
Fr0.031105711
|1 X314 兌換 HKD
HK$0.265936738
|1 X314 兌換 MAD
.د.م0.343188284