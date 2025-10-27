X1000（X1000）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00168777 $ 0.00168777 $ 0.00168777 24H最低價 $ 0.00182614 $ 0.00182614 $ 0.00182614 24H最高價 24H最低價 $ 0.00168777$ 0.00168777 $ 0.00168777 24H最高價 $ 0.00182614$ 0.00182614 $ 0.00182614 歷史最高 $ 0.00182614$ 0.00182614 $ 0.00182614 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.48% 漲跌幅（1D） +4.74% 漲跌幅（7D） +22.04% 漲跌幅（7D） +22.04%

X1000（X1000）目前實時價格為 $0.00178733。過去 24 小時內，X1000 的交易價格在 $ 0.00168777 至 $ 0.00182614 之間波動，市場活躍度顯著。X1000 的歷史最高價為 $ 0.00182614，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，X1000 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.48%，過去 24 小時內變動為 +4.74%，過去 7 天內累計變動為 +22.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

X1000（X1000）市場資訊

市值 $ 16.09M$ 16.09M $ 16.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.09M$ 16.09M $ 16.09M 流通量 9.00B 9.00B 9.00B 總供應量 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

X1000 的目前市值為 $ 16.09M, 它過去 24 小時的交易量為 --。X1000 的流通量為 9.00B，總供應量是 8999998147.428326，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.09M。