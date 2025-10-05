X Trade AI（XTRADE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +12.40% 漲跌幅（7D） +12.40%

X Trade AI（XTRADE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，XTRADE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。XTRADE 的歷史最高價為 $ 0.00893922，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，XTRADE 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 +12.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

X Trade AI（XTRADE）市場資訊

市值 $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 總供應量 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

X Trade AI 的目前市值為 $ 10.27K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XTRADE 的流通量為 999.72M，總供應量是 999720234.282023，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.27K。