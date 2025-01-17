X Money 圖標

X Money 價格 (XMONEY)

USD

X Money (XMONEY) 實時價格圖表

$0.372501
$0.372501$0.372501
+24.60%(1D)

今天 X Money (XMONEY) 的價格

今天 X Money (XMONEY) 的實時價格爲 0.372501 USD。目前其市值爲 $ 3.64M USD。XMONEY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
X Money 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 619.88K USD
- X Money 當天價格變化爲 +24.69%
- 其循環供應量爲 10.00M USD

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X Money (XMONEY) 價格表現 USD

今天內，X Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.07376
在過去30天內，X Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，X Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，X Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.07376+24.69%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

X Money (XMONEY) 價格分析

X Money 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.233156
$ 0.233156$ 0.233156

$ 0.399489
$ 0.399489$ 0.399489

$ 0.840374
$ 0.840374$ 0.840374

-2.27%

+24.69%

-30.49%

X Money (XMONEY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

$ 619.88K
$ 619.88K$ 619.88K

10.00M
10.00M 10.00M

什麼是X Money (XMONEY)

X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.

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X Money (XMONEY) 資源

官網

大家還在問：關於 X Money (XMONEY) 的其他問題

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XMONEY 兌換爲當地貨幣

1 XMONEY 兌換 AUD
A$0.5960016
1 XMONEY 兌換 GBP
0.30172581
1 XMONEY 兌換 EUR
0.36132597
1 XMONEY 兌換 USD
$0.372501
1 XMONEY 兌換 MYR
RM1.6762545
1 XMONEY 兌換 TRY
13.19771043
1 XMONEY 兌換 JPY
¥57.90155544
1 XMONEY 兌換 RUB
38.41975314
1 XMONEY 兌換 INR
32.26231161
1 XMONEY 兌換 IDR
Rp6,106.57279344
1 XMONEY 兌換 PHP
21.82110858
1 XMONEY 兌換 EGP
￡E.18.7740504
1 XMONEY 兌換 BRL
R$2.24990604
1 XMONEY 兌換 CAD
C$0.53267643
1 XMONEY 兌換 BDT
45.28867158
1 XMONEY 兌換 NGN
580.21873263
1 XMONEY 兌換 UAH
15.71209218
1 XMONEY 兌換 VES
Bs20.115054
1 XMONEY 兌換 PKR
Rs103.93150401
1 XMONEY 兌換 KZT
197.6117805
1 XMONEY 兌換 THB
฿12.87363456
1 XMONEY 兌換 TWD
NT$12.25900791
1 XMONEY 兌換 CHF
Fr0.33897591
1 XMONEY 兌換 HKD
HK$2.89805778
1 XMONEY 兌換 MAD
.د.م3.74363505