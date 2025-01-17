X Money 價格 (XMONEY)
今天 X Money (XMONEY) 的實時價格爲 0.372501 USD。目前其市值爲 $ 3.64M USD。XMONEY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
X Money 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 619.88K USD
- X Money 當天價格變化爲 +24.69%
- 其循環供應量爲 10.00M USD
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今天內，X Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.07376。
在過去30天內，X Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，X Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，X Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.07376
|+24.69%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
X Money 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.27%
+24.69%
-30.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.
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|1 XMONEY 兌換 AUD
A$0.5960016
|1 XMONEY 兌換 GBP
￡0.30172581
|1 XMONEY 兌換 EUR
€0.36132597
|1 XMONEY 兌換 USD
$0.372501
|1 XMONEY 兌換 MYR
RM1.6762545
|1 XMONEY 兌換 TRY
₺13.19771043
|1 XMONEY 兌換 JPY
¥57.90155544
|1 XMONEY 兌換 RUB
₽38.41975314
|1 XMONEY 兌換 INR
₹32.26231161
|1 XMONEY 兌換 IDR
Rp6,106.57279344
|1 XMONEY 兌換 PHP
₱21.82110858
|1 XMONEY 兌換 EGP
￡E.18.7740504
|1 XMONEY 兌換 BRL
R$2.24990604
|1 XMONEY 兌換 CAD
C$0.53267643
|1 XMONEY 兌換 BDT
৳45.28867158
|1 XMONEY 兌換 NGN
₦580.21873263
|1 XMONEY 兌換 UAH
₴15.71209218
|1 XMONEY 兌換 VES
Bs20.115054
|1 XMONEY 兌換 PKR
Rs103.93150401
|1 XMONEY 兌換 KZT
₸197.6117805
|1 XMONEY 兌換 THB
฿12.87363456
|1 XMONEY 兌換 TWD
NT$12.25900791
|1 XMONEY 兌換 CHF
Fr0.33897591
|1 XMONEY 兌換 HKD
HK$2.89805778
|1 XMONEY 兌換 MAD
.د.م3.74363505