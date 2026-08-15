X Meme Dog 今日價格

X Meme Dog (KABOSU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1,76%。目前 KABOSU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KABOSU。

X Meme Dog 目前市值在 $ 13 831,03 排名第 #-，流通供應量為 420 000,00T KABOSU。過去 24 小時內，KABOSU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KABOSU 在過去一小時內波動了 +0,04%，過去7 天內波動了 +4,60%。過去一天，總交易量達到 --。

X Meme Dog（KABOSU）市場資訊

市值 $ 13,83K$ 13,83K $ 13,83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13,83K$ 13,83K $ 13,83K 流通量 420 000,00T 420 000,00T 420 000,00T 總供應量 4,2e+17 4,2e+17 4,2e+17

X Meme Dog 的目前市值為 $ 13,83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KABOSU 的流通量為 420 000,00T，總供應量是 4.2e+17，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13,83K。