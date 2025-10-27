WURK（WURK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00106688 24H最高價 $ 0.00396203 歷史最高 $ 0.00414195 最低價 $ 0.00008026 漲跌幅（1H） +15.30% 漲跌幅（1D） +21.36% 漲跌幅（7D） +1,976.67%

WURK（WURK）目前實時價格為 $0.00236869。過去 24 小時內，WURK 的交易價格在 $ 0.00106688 至 $ 0.00396203 之間波動，市場活躍度顯著。WURK 的歷史最高價為 $ 0.00414195，歷史最低價為 $ 0.00008026。

從短期表現來看，WURK 在過去 1 小時內的價格變動為 +15.30%，過去 24 小時內變動為 +21.36%，過去 7 天內累計變動為 +1,976.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WURK（WURK）市場資訊

市值 $ 2.39M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.39M 流通量 999.87M 總供應量 999,874,002.809441

WURK 的目前市值為 $ 2.39M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WURK 的流通量為 999.87M，總供應量是 999874002.809441，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.39M。