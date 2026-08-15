wrkr by Virtuals 今日價格

wrkr by Virtuals (WRKR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.05%。目前 WRKR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WRKR。

wrkr by Virtuals 目前市值在 $ 159,068 排名第 #-，流通供應量為 1.00B WRKR。過去 24 小時內，WRKR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WRKR 在過去一小時內波動了 +0.39%，過去7 天內波動了 -8.20%。過去一天，總交易量達到 $ 219.68。

wrkr by Virtuals（WRKR）市場資訊

市值 $ 159.07K$ 159.07K $ 159.07K 成交量（24H） $ 219.68$ 219.68 $ 219.68 完全稀釋市值 $ 159.07K$ 159.07K $ 159.07K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

wrkr by Virtuals 的目前市值為 $ 159.07K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 219.68。WRKR 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 159.07K。