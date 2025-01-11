Wrapped zkCRO 圖標

Wrapped zkCRO 價格 (WZKCRO)

USD

Wrapped zkCRO (WZKCRO) 實時價格圖表

$0.14574
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0.00%(1D)

今天 Wrapped zkCRO (WZKCRO) 的價格

今天 Wrapped zkCRO (WZKCRO) 的實時價格爲 0.14574 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WZKCRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped zkCRO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 161.43K USD
- Wrapped zkCRO 當天價格變化爲 -0.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped zkCRO (WZKCRO) 價格表現 USD

今天內，Wrapped zkCRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Wrapped zkCRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0364558699
在過去60天內，Wrapped zkCRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0406249958
在過去90天內，Wrapped zkCRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.06931981551022915

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.04%
30天$ -0.0364558699-25.01%
60天$ -0.0406249958-27.87%
90天$ +0.06931981551022915+90.71%

Wrapped zkCRO (WZKCRO) 價格分析

Wrapped zkCRO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.14288
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$ 0.147549
$ 0.147549$ 0.147549

$ 0.229493
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-0.64%

-0.04%

-12.84%

Wrapped zkCRO (WZKCRO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 161.43K
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什麼是Wrapped zkCRO (WZKCRO)

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Wrapped zkCRO (WZKCRO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped zkCRO (WZKCRO) 的其他問題

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WZKCRO 兌換爲當地貨幣

1 WZKCRO 兌換 AUD
A$0.2360988
1 WZKCRO 兌換 GBP
0.1180494
1 WZKCRO 兌換 EUR
0.1413678
1 WZKCRO 兌換 USD
$0.14574
1 WZKCRO 兌換 MYR
RM0.6543726
1 WZKCRO 兌換 TRY
5.1621108
1 WZKCRO 兌換 JPY
¥22.9788258
1 WZKCRO 兌換 RUB
14.8115562
1 WZKCRO 兌換 INR
12.5613306
1 WZKCRO 兌換 IDR
Rp2,389.1799456
1 WZKCRO 兌換 PHP
8.59866
1 WZKCRO 兌換 EGP
￡E.7.3642422
1 WZKCRO 兌換 BRL
R$0.8919288
1 WZKCRO 兌換 CAD
C$0.2098656
1 WZKCRO 兌換 BDT
17.7773652
1 WZKCRO 兌換 NGN
225.9523812
1 WZKCRO 兌換 UAH
6.1618872
1 WZKCRO 兌換 VES
Bs7.72422
1 WZKCRO 兌換 PKR
Rs40.5842178
1 WZKCRO 兌換 KZT
76.906998
1 WZKCRO 兌換 THB
฿5.0542632
1 WZKCRO 兌換 TWD
NT$4.8254514
1 WZKCRO 兌換 CHF
Fr0.1326234
1 WZKCRO 兌換 HKD
HK$1.1338572
1 WZKCRO 兌換 MAD
.د.م1.4632296