Wrapped Zera 今日價格

Wrapped Zera (WZRA) 今日實時價格為 $ 0.03134816，過去 24 小時內變化了 2.27%。目前 WZRA 兌 USD 的匯率為 $ 0.03134816 每 WZRA。

Wrapped Zera 目前市值在 $ 109,555 排名第 #-，流通供應量為 3.49M WZRA。過去 24 小時內，WZRA 的交易價格在 $ 0.03134717（低點）和 $ 0.03207721（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.568298，而歷史最低價為 $ 0.03134685。

短期表現方面，WZRA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -10.88%。過去一天，總交易量達到 $ 781.84。

Wrapped Zera（WZRA）市場資訊

市值 $ 109.56K$ 109.56K $ 109.56K 成交量（24H） $ 781.84$ 781.84 $ 781.84 完全稀釋市值 $ 109.56K$ 109.56K $ 109.56K 流通量 3.49M 3.49M 3.49M 總供應量 3,494,835.677244115 3,494,835.677244115 3,494,835.677244115

Wrapped Zera 的目前市值為 $ 109.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 781.84。WZRA 的流通量為 3.49M，總供應量是 3494835.677244115，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 109.56K。