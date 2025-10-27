Wrapped Zedxion（WZEDX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.486991 24H最高價 $ 0.498454 歷史最高 $ 0.55216 最低價 $ 0.223268 漲跌幅（1H） -0.80% 漲跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） -2.31%

Wrapped Zedxion（WZEDX）目前實時價格為 $0.492441。過去 24 小時內，WZEDX 的交易價格在 $ 0.486991 至 $ 0.498454 之間波動，市場活躍度顯著。WZEDX 的歷史最高價為 $ 0.55216，歷史最低價為 $ 0.223268。

從短期表現來看，WZEDX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.80%，過去 24 小時內變動為 +0.02%，過去 7 天內累計變動為 -2.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Zedxion（WZEDX）市場資訊

市值 $ 30.02M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.21B 流通量 61.27M 總供應量 4,512,781,925.0

Wrapped Zedxion 的目前市值為 $ 30.02M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WZEDX 的流通量為 61.27M，總供應量是 4512781925.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.21B。