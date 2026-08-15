Wrapped Zano 今日價格

Wrapped Zano (WZANO) 今日實時價格為 $ 8.65，過去 24 小時內變化了 1.39%。目前 WZANO 兌 USD 的匯率為 $ 8.65 每 WZANO。

Wrapped Zano 目前市值在 $ 333,361 排名第 #-，流通供應量為 38.55K WZANO。過去 24 小時內，WZANO 的交易價格在 $ 8.53（低點）和 $ 8.99（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 14.8，而歷史最低價為 $ 5.27。

短期表現方面，WZANO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.61%。過去一天，總交易量達到 $ 6.38K。

Wrapped Zano（WZANO）市場資訊

市值 $ 333.36K$ 333.36K $ 333.36K 成交量（24H） $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K 完全稀釋市值 $ 8.65M$ 8.65M $ 8.65M 流通量 38.55K 38.55K 38.55K 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Wrapped Zano 的目前市值為 $ 333.36K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.38K。WZANO 的流通量為 38.55K，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.65M。