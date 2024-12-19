Wrapped XRP 價格 (WXRP)
今天 Wrapped XRP (WXRP) 的實時價格爲 2.33 USD。目前其市值爲 $ 41.89M USD。WXRP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped XRP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.59K USD
- Wrapped XRP 當天價格變化爲 -9.12%
- 其循環供應量爲 17.95M USD
在獲取 MEXC 上從 WXRP兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 WXRP 價格信息的首選平臺。
今天內，Wrapped XRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.233931238113195。
在過去30天內，Wrapped XRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.6089254650。
在過去60天內，Wrapped XRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.1544463920。
在過去90天內，Wrapped XRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.7358956074017466。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.233931238113195
|-9.12%
|30天
|$ +2.6089254650
|+111.97%
|60天
|$ +8.1544463920
|+349.98%
|90天
|$ +1.7358956074017466
|+292.19%
Wrapped XRP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.27%
-9.12%
-4.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 WXRP 兌換 AUD
A$3.7047
|1 WXRP 兌換 GBP
￡1.8407
|1 WXRP 兌換 EUR
€2.2368
|1 WXRP 兌換 USD
$2.33
|1 WXRP 兌換 MYR
RM10.485
|1 WXRP 兌換 TRY
₺81.7597
|1 WXRP 兌換 JPY
¥366.509
|1 WXRP 兌換 RUB
₽239.9434
|1 WXRP 兌換 INR
₹198.2597
|1 WXRP 兌換 IDR
Rp38,196.7152
|1 WXRP 兌換 PHP
₱137.5865
|1 WXRP 兌換 EGP
￡E.118.597
|1 WXRP 兌換 BRL
R$14.3761
|1 WXRP 兌換 CAD
C$3.3319
|1 WXRP 兌換 BDT
৳278.4583
|1 WXRP 兌換 NGN
₦3,618.0007
|1 WXRP 兌換 UAH
₴97.8134
|1 WXRP 兌換 VES
Bs116.5
|1 WXRP 兌換 PKR
Rs648.4623
|1 WXRP 兌換 KZT
₸1,222.4345
|1 WXRP 兌換 THB
฿80.5015
|1 WXRP 兌換 TWD
NT$76.0512
|1 WXRP 兌換 CHF
Fr2.0737
|1 WXRP 兌換 HKD
HK$18.1041
|1 WXRP 兌換 MAD
.د.م23.3699