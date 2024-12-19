Wrapped XRP 圖標

Wrapped XRP 價格 (WXRP)

USD

Wrapped XRP (WXRP) 實時價格圖表

$2.33
$2.33$2.33
-8.90%(1D)

今天 Wrapped XRP (WXRP) 的價格

今天 Wrapped XRP (WXRP) 的實時價格爲 2.33 USD。目前其市值爲 $ 41.89M USD。WXRP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped XRP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.59K USD
- Wrapped XRP 當天價格變化爲 -9.12%
- 其循環供應量爲 17.95M USD

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Wrapped XRP (WXRP) 價格表現 USD

今天內，Wrapped XRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.233931238113195
在過去30天內，Wrapped XRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.6089254650
在過去60天內，Wrapped XRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.1544463920
在過去90天內，Wrapped XRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.7358956074017466

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.233931238113195-9.12%
30天$ +2.6089254650+111.97%
60天$ +8.1544463920+349.98%
90天$ +1.7358956074017466+292.19%

Wrapped XRP (WXRP) 價格分析

Wrapped XRP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.14
$ 2.14$ 2.14

$ 2.6
$ 2.6$ 2.6

$ 18.37
$ 18.37$ 18.37

+1.27%

-9.12%

-4.11%

Wrapped XRP (WXRP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 41.89M
$ 41.89M$ 41.89M

$ 22.59K
$ 22.59K$ 22.59K

17.95M
17.95M 17.95M

什麼是Wrapped XRP (WXRP)

Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.

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Wrapped XRP (WXRP) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped XRP (WXRP) 的其他問題

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WXRP 兌換爲當地貨幣

1 WXRP 兌換 AUD
A$3.7047
1 WXRP 兌換 GBP
1.8407
1 WXRP 兌換 EUR
2.2368
1 WXRP 兌換 USD
$2.33
1 WXRP 兌換 MYR
RM10.485
1 WXRP 兌換 TRY
81.7597
1 WXRP 兌換 JPY
¥366.509
1 WXRP 兌換 RUB
239.9434
1 WXRP 兌換 INR
198.2597
1 WXRP 兌換 IDR
Rp38,196.7152
1 WXRP 兌換 PHP
137.5865
1 WXRP 兌換 EGP
￡E.118.597
1 WXRP 兌換 BRL
R$14.3761
1 WXRP 兌換 CAD
C$3.3319
1 WXRP 兌換 BDT
278.4583
1 WXRP 兌換 NGN
3,618.0007
1 WXRP 兌換 UAH
97.8134
1 WXRP 兌換 VES
Bs116.5
1 WXRP 兌換 PKR
Rs648.4623
1 WXRP 兌換 KZT
1,222.4345
1 WXRP 兌換 THB
฿80.5015
1 WXRP 兌換 TWD
NT$76.0512
1 WXRP 兌換 CHF
Fr2.0737
1 WXRP 兌換 HKD
HK$18.1041
1 WXRP 兌換 MAD
.د.م23.3699