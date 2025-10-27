Wrapped XOC（WXOC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.237942 $ 0.237942 $ 0.237942 24H最低價 $ 0.24647 $ 0.24647 $ 0.24647 24H最高價 24H最低價 $ 0.237942$ 0.237942 $ 0.237942 24H最高價 $ 0.24647$ 0.24647 $ 0.24647 歷史最高 $ 0.258007$ 0.258007 $ 0.258007 最低價 $ 0.20779$ 0.20779 $ 0.20779 漲跌幅（1H） +0.03% 漲跌幅（1D） -1.61% 漲跌幅（7D） -1.88% 漲跌幅（7D） -1.88%

Wrapped XOC（WXOC）目前實時價格為 $0.238174。過去 24 小時內，WXOC 的交易價格在 $ 0.237942 至 $ 0.24647 之間波動，市場活躍度顯著。WXOC 的歷史最高價為 $ 0.258007，歷史最低價為 $ 0.20779。

從短期表現來看，WXOC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 -1.61%，過去 7 天內累計變動為 -1.88%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped XOC（WXOC）市場資訊

市值 $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M 流通量 18.21M 18.21M 18.21M 總供應量 16,863,895.24450529 16,863,895.24450529 16,863,895.24450529

Wrapped XOC 的目前市值為 $ 4.36M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WXOC 的流通量為 18.21M，總供應量是 16863895.24450529，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.03M。