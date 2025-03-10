Wrapped Viction 圖標

Wrapped Viction 價格 (WVIC)

USD

Wrapped Viction (WVIC) 實時價格圖表

$0.208296
$0.208296$0.208296
-12.70%(1D)

今天 Wrapped Viction (WVIC) 的價格

今天 Wrapped Viction (WVIC) 的實時價格爲 0.208296 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WVIC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Viction 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.01K USD
- Wrapped Viction 當天價格變化爲 -12.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Viction (WVIC) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Viction 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0304951569756421
在過去30天內，Wrapped Viction 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Wrapped Viction 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Wrapped Viction 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0304951569756421-12.77%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped Viction (WVIC) 價格分析

Wrapped Viction 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.206861
$ 0.206861$ 0.206861

$ 0.240536
$ 0.240536$ 0.240536

$ 0.305156
$ 0.305156$ 0.305156

-0.18%

-12.77%

-30.40%

Wrapped Viction (WVIC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.01K
$ 9.01K$ 9.01K

0.00
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什麼是Wrapped Viction (WVIC)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped Viction (WVIC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped Viction (WVIC) 的其他問題

免責聲明

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WVIC 兌換爲當地貨幣

1 WVIC 兌換 AUD
A$0.32910768
1 WVIC 兌換 GBP
0.16038792
1 WVIC 兌換 EUR
0.19163232
1 WVIC 兌換 USD
$0.208296
1 WVIC 兌換 MYR
RM0.91858536
1 WVIC 兌換 TRY
7.602804
1 WVIC 兌換 JPY
¥30.71116224
1 WVIC 兌換 RUB
18.50085072
1 WVIC 兌換 INR
18.14883048
1 WVIC 兌換 IDR
Rp3,414.68797824
1 WVIC 兌換 PHP
11.9353608
1 WVIC 兌換 EGP
￡E.10.5293628
1 WVIC 兌換 BRL
R$1.20395088
1 WVIC 兌換 CAD
C$0.29786328
1 WVIC 兌換 BDT
25.33504248
1 WVIC 兌換 NGN
315.5996844
1 WVIC 兌換 UAH
8.59429296
1 WVIC 兌換 VES
Bs13.330944
1 WVIC 兌換 PKR
Rs58.37703696
1 WVIC 兌換 KZT
102.3566544
1 WVIC 兌換 THB
฿7.02374112
1 WVIC 兌換 TWD
NT$6.84044064
1 WVIC 兌換 CHF
Fr0.18121752
1 WVIC 兌換 HKD
HK$1.61845992
1 WVIC 兌換 MAD
.د.م2.02672008
1 WVIC 兌換 MXN
$4.22007696