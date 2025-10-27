Wrapped TAC（WTAC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0051833 $ 0.0051833 $ 0.0051833 24H最低價 $ 0.005765 $ 0.005765 $ 0.005765 24H最高價 24H最低價 $ 0.0051833$ 0.0051833 $ 0.0051833 24H最高價 $ 0.005765$ 0.005765 $ 0.005765 歷史最高 $ 0.0173277$ 0.0173277 $ 0.0173277 最低價 $ 0.00423194$ 0.00423194 $ 0.00423194 漲跌幅（1H） -1.44% 漲跌幅（1D） -2.67% 漲跌幅（7D） +8.98% 漲跌幅（7D） +8.98%

Wrapped TAC（WTAC）目前實時價格為 $0.00519904。過去 24 小時內，WTAC 的交易價格在 $ 0.0051833 至 $ 0.005765 之間波動，市場活躍度顯著。WTAC 的歷史最高價為 $ 0.0173277，歷史最低價為 $ 0.00423194。

從短期表現來看，WTAC 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.44%，過去 24 小時內變動為 -2.67%，過去 7 天內累計變動為 +8.98%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped TAC（WTAC）市場資訊

市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 流通量 269.97M 269.97M 269.97M 總供應量 269,841,724.8929072 269,841,724.8929072 269,841,724.8929072

Wrapped TAC 的目前市值為 $ 1.40M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WTAC 的流通量為 269.97M，總供應量是 269841724.8929072，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.40M。