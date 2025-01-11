Wrapped Syscoin 價格 (WSYS)
今天 Wrapped Syscoin (WSYS) 的實時價格爲 0.109957 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WSYS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Syscoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.47K USD
- Wrapped Syscoin 當天價格變化爲 -1.24%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Wrapped Syscoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013838114369031。
在過去30天內，Wrapped Syscoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0336505695。
在過去60天內，Wrapped Syscoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0050674233。
在過去90天內，Wrapped Syscoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00728939392554241。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0013838114369031
|-1.24%
|30天
|$ -0.0336505695
|-30.60%
|60天
|$ -0.0050674233
|-4.60%
|90天
|$ +0.00728939392554241
|+7.10%
Wrapped Syscoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.03%
-1.24%
-11.56%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
This is a wrapped version of Syscoin to be traded on all non-native Dexes. Syscoin is a long established crypto-currency that has been in circulation since 2014. It is a dual-chain, with a 90% core compliant Bitcoin fork running along side our NEVM, which is a full Geth node EVM. Both sides are merge-mined with Bitcoin's PoW for security and we implement chain-locks on our Masternode layer to fully inherit this security and add finality ~15sec after each block. This design is deliberate so as to be the base layer for the oncoming ZKP evolution. Syscoin is a rollup-centric modular chain where all scalability will happen on it's upper layers and the base will be used for settlement.
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|1 WSYS 兌換 AUD
A$0.17813034
|1 WSYS 兌換 GBP
￡0.08906517
|1 WSYS 兌換 EUR
€0.10665829
|1 WSYS 兌換 USD
$0.109957
|1 WSYS 兌換 MYR
RM0.49370693
|1 WSYS 兌換 TRY
₺3.89467694
|1 WSYS 兌換 JPY
¥17.33692019
|1 WSYS 兌換 RUB
₽11.17492991
|1 WSYS 兌換 INR
₹9.47719383
|1 WSYS 兌換 IDR
Rp1,802.57348208
|1 WSYS 兌換 PHP
₱6.487463
|1 WSYS 兌換 EGP
￡E.5.55612721
|1 WSYS 兌換 BRL
R$0.67293684
|1 WSYS 兌換 CAD
C$0.15833808
|1 WSYS 兌換 BDT
৳13.41255486
|1 WSYS 兌換 NGN
₦170.47513366
|1 WSYS 兌換 UAH
₴4.64898196
|1 WSYS 兌換 VES
Bs5.827721
|1 WSYS 兌換 PKR
Rs30.61972579
|1 WSYS 兌換 KZT
₸58.0243089
|1 WSYS 兌換 THB
฿3.81330876
|1 WSYS 兌換 TWD
NT$3.64067627
|1 WSYS 兌換 CHF
Fr0.10006087
|1 WSYS 兌換 HKD
HK$0.85546546
|1 WSYS 兌換 MAD
.د.م1.10396828