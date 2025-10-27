Wrapped stkscUSD（WSTKSCUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24H最低價 $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 24H最高價 24H最低價 $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 24H最高價 $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 歷史最高 $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 最低價 $ 0.994578$ 0.994578 $ 0.994578 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） -0.69% 漲跌幅（7D） +0.00% 漲跌幅（7D） +0.00%

Wrapped stkscUSD（WSTKSCUSD）目前實時價格為 $1.017。過去 24 小時內，WSTKSCUSD 的交易價格在 $ 1.017 至 $ 1.025 之間波動，市場活躍度顯著。WSTKSCUSD 的歷史最高價為 $ 1.025，歷史最低價為 $ 0.994578。

從短期表現來看，WSTKSCUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.69%，過去 7 天內累計變動為 +0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped stkscUSD（WSTKSCUSD）市場資訊

市值 $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M 流通量 4.45M 4.45M 4.45M 總供應量 4,453,742.320193 4,453,742.320193 4,453,742.320193

Wrapped stkscUSD 的目前市值為 $ 4.53M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WSTKSCUSD 的流通量為 4.45M，總供應量是 4453742.320193，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.53M。