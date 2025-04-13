Wrapped stASTR 價格 (WSTASTR)
今天 Wrapped stASTR (WSTASTR) 的實時價格爲 0.02689982 USD。目前其市值爲 $ 799.89K USD。WSTASTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped stASTR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Wrapped stASTR 當天價格變化爲 +2.06%
- 其循環供應量爲 29.74M USD
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今天內，Wrapped stASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00054292。
在過去30天內，Wrapped stASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038260555。
在過去60天內，Wrapped stASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Wrapped stASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00054292
|+2.06%
|30天
|$ -0.0038260555
|-14.22%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Wrapped stASTR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.16%
+2.06%
+1.16%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WSTASTR 兌換 VND
₫689.73828462
|1 WSTASTR 兌換 AUD
A$0.0427707138
|1 WSTASTR 兌換 GBP
￡0.0204438632
|1 WSTASTR 兌換 EUR
€0.0236718416
|1 WSTASTR 兌換 USD
$0.02689982
|1 WSTASTR 兌換 MYR
RM0.1188972044
|1 WSTASTR 兌換 TRY
₺1.0200411744
|1 WSTASTR 兌換 JPY
¥3.8603931682
|1 WSTASTR 兌換 RUB
₽2.2375270276
|1 WSTASTR 兌換 INR
₹2.3123085272
|1 WSTASTR 兌換 IDR
Rp448.3301540012
|1 WSTASTR 兌換 KRW
₩38.209849319
|1 WSTASTR 兌換 PHP
₱1.5381317076
|1 WSTASTR 兌換 EGP
￡E.1.3794227696
|1 WSTASTR 兌換 BRL
R$0.1576329452
|1 WSTASTR 兌換 CAD
C$0.0371217516
|1 WSTASTR 兌換 BDT
৳3.261603175
|1 WSTASTR 兌換 NGN
₦42.7658718324
|1 WSTASTR 兌換 UAH
₴1.1112315642
|1 WSTASTR 兌換 VES
Bs1.90988722
|1 WSTASTR 兌換 PKR
Rs7.5263006378
|1 WSTASTR 兌換 KZT
₸13.8727751704
|1 WSTASTR 兌換 THB
฿0.9003369754
|1 WSTASTR 兌換 TWD
NT$0.8707471734
|1 WSTASTR 兌換 AED
د.إ0.0987223394
|1 WSTASTR 兌換 CHF
Fr0.0217888542
|1 WSTASTR 兌換 HKD
HK$0.208473605
|1 WSTASTR 兌換 MAD
.د.م0.2496303296
|1 WSTASTR 兌換 MXN
$0.546066346