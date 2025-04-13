Wrapped stASTR 圖標

Wrapped stASTR 價格 (WSTASTR)

USD

Wrapped stASTR (WSTASTR) 實時價格圖表

$0.02689982
$0.02689982$0.02689982
+2.00%(1D)

今天 Wrapped stASTR (WSTASTR) 的價格

今天 Wrapped stASTR (WSTASTR) 的實時價格爲 0.02689982 USD。目前其市值爲 $ 799.89K USD。WSTASTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped stASTR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Wrapped stASTR 當天價格變化爲 +2.06%
- 其循環供應量爲 29.74M USD

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Wrapped stASTR (WSTASTR) 價格表現 USD

今天內，Wrapped stASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00054292
在過去30天內，Wrapped stASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038260555
在過去60天內，Wrapped stASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Wrapped stASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00054292+2.06%
30天$ -0.0038260555-14.22%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped stASTR (WSTASTR) 價格分析

Wrapped stASTR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02615234
$ 0.02615234$ 0.02615234

$ 0.02737104
$ 0.02737104$ 0.02737104

$ 0.03544925
$ 0.03544925$ 0.03544925

+0.16%

+2.06%

+1.16%

Wrapped stASTR (WSTASTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 799.89K
$ 799.89K$ 799.89K

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29.74M
29.74M 29.74M

什麼是Wrapped stASTR (WSTASTR)

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

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Wrapped stASTR (WSTASTR) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped stASTR (WSTASTR) 的其他問題

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WSTASTR 兌換爲當地貨幣

1 WSTASTR 兌換 VND
689.73828462
1 WSTASTR 兌換 AUD
A$0.0427707138
1 WSTASTR 兌換 GBP
0.0204438632
1 WSTASTR 兌換 EUR
0.0236718416
1 WSTASTR 兌換 USD
$0.02689982
1 WSTASTR 兌換 MYR
RM0.1188972044
1 WSTASTR 兌換 TRY
1.0200411744
1 WSTASTR 兌換 JPY
¥3.8603931682
1 WSTASTR 兌換 RUB
2.2375270276
1 WSTASTR 兌換 INR
2.3123085272
1 WSTASTR 兌換 IDR
Rp448.3301540012
1 WSTASTR 兌換 KRW
38.209849319
1 WSTASTR 兌換 PHP
1.5381317076
1 WSTASTR 兌換 EGP
￡E.1.3794227696
1 WSTASTR 兌換 BRL
R$0.1576329452
1 WSTASTR 兌換 CAD
C$0.0371217516
1 WSTASTR 兌換 BDT
3.261603175
1 WSTASTR 兌換 NGN
42.7658718324
1 WSTASTR 兌換 UAH
1.1112315642
1 WSTASTR 兌換 VES
Bs1.90988722
1 WSTASTR 兌換 PKR
Rs7.5263006378
1 WSTASTR 兌換 KZT
13.8727751704
1 WSTASTR 兌換 THB
฿0.9003369754
1 WSTASTR 兌換 TWD
NT$0.8707471734
1 WSTASTR 兌換 AED
د.إ0.0987223394
1 WSTASTR 兌換 CHF
Fr0.0217888542
1 WSTASTR 兌換 HKD
HK$0.208473605
1 WSTASTR 兌換 MAD
.د.م0.2496303296
1 WSTASTR 兌換 MXN
$0.546066346