Wrapped SOPH 今日價格

Wrapped SOPH (WSOPH) 今日實時價格為 $ 0.00443672，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WSOPH 兌 USD 的匯率為 $ 0.00443672 每 WSOPH。

Wrapped SOPH 目前市值在 $ 57,041 排名第 #-，流通供應量為 13.62M WSOPH。過去 24 小時內，WSOPH 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.050275，而歷史最低價為 $ 0.00437646。

短期表現方面，WSOPH 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 9.04。

Wrapped SOPH（WSOPH）市場資訊

市值 $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K 成交量（24H） $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 完全稀釋市值 $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K 流通量 13.62M 13.62M 13.62M 總供應量 13,623,415.74004253 13,623,415.74004253 13,623,415.74004253

Wrapped SOPH 的目前市值為 $ 57.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.04。WSOPH 的流通量為 13.62M，總供應量是 13623415.74004253，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 57.05K。