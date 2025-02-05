Wrapped Sonic 圖標

Wrapped Sonic 價格 (WS)

USD

Wrapped Sonic (WS) 實時價格圖表

$0.430222
$0.430222$0.430222
-6.20%(1D)

今天 Wrapped Sonic (WS) 的價格

今天 Wrapped Sonic (WS) 的實時價格爲 0.430222 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Sonic 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 36.37M USD
- Wrapped Sonic 當天價格變化爲 -6.25%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Sonic (WS) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Sonic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0286993964753988
在過去30天內，Wrapped Sonic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2066835533
在過去60天內，Wrapped Sonic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Wrapped Sonic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0286993964753988-6.25%
30天$ -0.2066835533-48.04%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped Sonic (WS) 價格分析

Wrapped Sonic 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.413248
$ 0.413248$ 0.413248

$ 0.459462
$ 0.459462$ 0.459462

$ 0.915378
$ 0.915378$ 0.915378

-1.09%

-6.25%

-5.79%

Wrapped Sonic (WS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 36.37M
$ 36.37M$ 36.37M

0.00
0.00 0.00

什麼是Wrapped Sonic (WS)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped Sonic (WS) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Sonic (WS) 的其他問題

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WS 兌換爲當地貨幣

1 WS 兌換 AUD
A$0.68405298
1 WS 兌換 GBP
0.3441776
1 WS 兌換 EUR
0.41301312
1 WS 兌換 USD
$0.430222
1 WS 兌換 MYR
RM1.90158124
1 WS 兌換 TRY
15.4664809
1 WS 兌換 JPY
¥65.9745437
1 WS 兌換 RUB
43.31905318
1 WS 兌換 INR
37.4938473
1 WS 兌換 IDR
Rp7,052.81854368
1 WS 兌換 PHP
24.98299154
1 WS 兌換 EGP
￡E.21.62295772
1 WS 兌換 BRL
R$2.4737765
1 WS 兌換 CAD
C$0.61521746
1 WS 兌換 BDT
52.20313748
1 WS 兌換 NGN
723.06120874
1 WS 兌換 UAH
17.86711966
1 WS 兌換 VES
Bs24.952876
1 WS 兌換 PKR
Rs119.40381388
1 WS 兌換 KZT
222.45058732
1 WS 兌換 THB
฿14.47266808
1 WS 兌換 TWD
NT$14.14139714
1 WS 兌換 CHF
Fr0.3871998
1 WS 兌換 HKD
HK$3.34712716
1 WS 兌換 MAD
.د.م4.31082444