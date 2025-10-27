Wrapped SOMI（WSOMI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.490334 $ 0.490334 $ 0.490334 24H最低價 $ 0.557571 $ 0.557571 $ 0.557571 24H最高價 24H最低價 $ 0.490334$ 0.490334 $ 0.490334 24H最高價 $ 0.557571$ 0.557571 $ 0.557571 歷史最高 $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 最低價 $ 0.462579$ 0.462579 $ 0.462579 漲跌幅（1H） -0.67% 漲跌幅（1D） -5.18% 漲跌幅（7D） -6.67% 漲跌幅（7D） -6.67%

Wrapped SOMI（WSOMI）目前實時價格為 $0.492728。過去 24 小時內，WSOMI 的交易價格在 $ 0.490334 至 $ 0.557571 之間波動，市場活躍度顯著。WSOMI 的歷史最高價為 $ 1.81，歷史最低價為 $ 0.462579。

從短期表現來看，WSOMI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.67%，過去 24 小時內變動為 -5.18%，過去 7 天內累計變動為 -6.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped SOMI（WSOMI）市場資訊

市值 $ 19.82M$ 19.82M $ 19.82M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.82M$ 19.82M $ 19.82M 流通量 40.27M 40.27M 40.27M 總供應量 40,268,694.39634879 40,268,694.39634879 40,268,694.39634879

Wrapped SOMI 的目前市值為 $ 19.82M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WSOMI 的流通量為 40.27M，總供應量是 40268694.39634879，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.82M。