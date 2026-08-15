Wrapped SK hynix xStock 今日價格

Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) 今日實時價格為 $ 166.32，過去 24 小時內變化了 0.82%。目前 WSKHYX 兌 USD 的匯率為 $ 166.32 每 WSKHYX。

Wrapped SK hynix xStock 目前市值在 $ 110,995 排名第 #-，流通供應量為 -- WSKHYX。過去 24 小時內，WSKHYX 的交易價格在 $ 164.03（低點）和 $ 171.14（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 171.14，而歷史最低價為 $ 134.19。

短期表現方面，WSKHYX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +20.80%。過去一天，總交易量達到 $ 64.20K。

Wrapped SK hynix xStock（WSKHYX）市場資訊

市值 $ 111.00K$ 111.00K $ 111.00K 成交量（24H） $ 64.20K$ 64.20K $ 64.20K 完全稀釋市值 $ 111.00K$ 111.00K $ 111.00K 流通量 ---- -- 總供應量 667.3850864776493 667.3850864776493 667.3850864776493

Wrapped SK hynix xStock 的目前市值為 $ 111.00K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 64.20K。WSKHYX 的流通量為 --，總供應量是 667.3850864776493，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 111.00K。