Wrapped RUNI 圖標

Wrapped RUNI 價格 (WRUNI)

USD

Wrapped RUNI (WRUNI) 實時價格圖表

$0.099451
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-1.20%(1D)

今天 Wrapped RUNI (WRUNI) 的價格

今天 Wrapped RUNI (WRUNI) 的實時價格爲 0.099451 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WRUNI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped RUNI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 52.93K USD
- Wrapped RUNI 當天價格變化爲 -1.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped RUNI (WRUNI) 價格表現 USD

今天內，Wrapped RUNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00127270620399754
在過去30天內，Wrapped RUNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0554715400
在過去60天內，Wrapped RUNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0598637139
在過去90天內，Wrapped RUNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4494690005880179

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00127270620399754-1.26%
30天$ -0.0554715400-55.77%
60天$ -0.0598637139-60.19%
90天$ -0.4494690005880179-81.88%

Wrapped RUNI (WRUNI) 價格分析

Wrapped RUNI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.097523
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$ 0.117471
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$ 1.74
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+1.39%

-1.26%

-15.44%

Wrapped RUNI (WRUNI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 52.93K
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什麼是Wrapped RUNI (WRUNI)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped RUNI (WRUNI) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped RUNI (WRUNI) 的其他問題

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WRUNI 兌換爲當地貨幣

1 WRUNI 兌換 AUD
A$0.16111062
1 WRUNI 兌換 GBP
0.08055531
1 WRUNI 兌換 EUR
0.09646747
1 WRUNI 兌換 USD
$0.099451
1 WRUNI 兌換 MYR
RM0.44653499
1 WRUNI 兌換 TRY
3.52255442
1 WRUNI 兌換 JPY
¥15.68043917
1 WRUNI 兌換 RUB
10.10720513
1 WRUNI 兌換 INR
8.57168169
1 WRUNI 兌換 IDR
Rp1,630.34400144
1 WRUNI 兌換 PHP
5.867609
1 WRUNI 兌換 EGP
￡E.5.02525903
1 WRUNI 兌換 BRL
R$0.60864012
1 WRUNI 兌換 CAD
C$0.14320944
1 WRUNI 兌換 BDT
12.13103298
1 WRUNI 兌換 NGN
154.18684138
1 WRUNI 兌換 UAH
4.20478828
1 WRUNI 兌換 VES
Bs5.270903
1 WRUNI 兌換 PKR
Rs27.69411997
1 WRUNI 兌換 KZT
52.4802927
1 WRUNI 兌換 THB
฿3.44896068
1 WRUNI 兌換 TWD
NT$3.29282261
1 WRUNI 兌換 CHF
Fr0.09050041
1 WRUNI 兌換 HKD
HK$0.77372878
1 WRUNI 兌換 MAD
.د.م0.99848804