Wrapped ROSE 圖標

Wrapped ROSE 價格 (WROSE)

USD

Wrapped ROSE (WROSE) 實時價格圖表

$0.075785
$0.075785$0.075785
-1.80%(1D)

今天 Wrapped ROSE (WROSE) 的價格

今天 Wrapped ROSE (WROSE) 的實時價格爲 0.075785 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WROSE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped ROSE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.09K USD
- Wrapped ROSE 當天價格變化爲 -1.89%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped ROSE (WROSE) 價格表現 USD

今天內，Wrapped ROSE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00146004415349592
在過去30天內，Wrapped ROSE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0277705189
在過去60天內，Wrapped ROSE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095027493
在過去90天內，Wrapped ROSE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00525392370918587

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00146004415349592-1.89%
30天$ -0.0277705189-36.64%
60天$ -0.0095027493-12.53%
90天$ +0.00525392370918587+7.45%

Wrapped ROSE (WROSE) 價格分析

Wrapped ROSE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.073039
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$ 0.077747
$ 0.077747$ 0.077747

$ 0.185862
$ 0.185862$ 0.185862

-0.21%

-1.89%

-15.71%

Wrapped ROSE (WROSE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 20.09K
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什麼是Wrapped ROSE (WROSE)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped ROSE (WROSE) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped ROSE (WROSE) 的其他問題

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WROSE 兌換爲當地貨幣

1 WROSE 兌換 AUD
A$0.1227717
1 WROSE 兌換 GBP
0.06138585
1 WROSE 兌換 EUR
0.07351145
1 WROSE 兌換 USD
$0.075785
1 WROSE 兌換 MYR
RM0.34027465
1 WROSE 兌換 TRY
2.6843047
1 WROSE 兌換 JPY
¥11.94902095
1 WROSE 兌換 RUB
7.70202955
1 WROSE 兌換 INR
6.53190915
1 WROSE 兌換 IDR
Rp1,242.3768504
1 WROSE 兌換 PHP
4.471315
1 WROSE 兌換 EGP
￡E.3.82941605
1 WROSE 兌換 BRL
R$0.4638042
1 WROSE 兌換 CAD
C$0.1091304
1 WROSE 兌換 BDT
9.2442543
1 WROSE 兌換 NGN
117.4955483
1 WROSE 兌換 UAH
3.2041898
1 WROSE 兌換 VES
Bs4.016605
1 WROSE 兌換 PKR
Rs21.10384895
1 WROSE 兌換 KZT
39.9917445
1 WROSE 兌換 THB
฿2.6282238
1 WROSE 兌換 TWD
NT$2.50924135
1 WROSE 兌換 CHF
Fr0.06896435
1 WROSE 兌換 HKD
HK$0.5896073
1 WROSE 兌換 MAD
.د.م0.7608814