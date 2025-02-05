Wrapped PRX 圖標

Wrapped PRX 價格 (WPRX)

USD

Wrapped PRX (WPRX) 實時價格圖表

$0.093506
$0.093506$0.093506
-99.10%(1D)

今天 Wrapped PRX (WPRX) 的價格

今天 Wrapped PRX (WPRX) 的實時價格爲 0.093506 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WPRX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped PRX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 30.66K USD
- Wrapped PRX 當天價格變化爲 -99.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped PRX (WPRX) 價格表現 USD

今天內，Wrapped PRX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -10.509549904327441
在過去30天內，Wrapped PRX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Wrapped PRX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Wrapped PRX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -10.509549904327441-99.11%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped PRX (WPRX) 價格分析

Wrapped PRX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.092971
$ 0.092971$ 0.092971

$ 10.69
$ 10.69$ 10.69

$ 10.69
$ 10.69$ 10.69

+0.03%

-99.11%

--

Wrapped PRX (WPRX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 30.66K
$ 30.66K$ 30.66K

0.00
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什麼是Wrapped PRX (WPRX)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

大家還在問：關於 Wrapped PRX (WPRX) 的其他問題

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WPRX 兌換爲當地貨幣

1 WPRX 兌換 AUD
A$0.14867454
1 WPRX 兌換 GBP
0.0748048
1 WPRX 兌換 EUR
0.08976576
1 WPRX 兌換 USD
$0.093506
1 WPRX 兌換 MYR
RM0.41329652
1 WPRX 兌換 TRY
3.3615407
1 WPRX 兌換 JPY
¥14.3391451
1 WPRX 兌換 RUB
9.41511914
1 WPRX 兌換 INR
8.1490479
1 WPRX 兌換 IDR
Rp1,532.88500064
1 WPRX 兌換 PHP
5.42989342
1 WPRX 兌換 EGP
￡E.4.69961156
1 WPRX 兌換 BRL
R$0.5376595
1 WPRX 兌換 CAD
C$0.13371358
1 WPRX 兌換 BDT
11.34601804
1 WPRX 兌換 NGN
157.15272902
1 WPRX 兌換 UAH
3.88330418
1 WPRX 兌換 VES
Bs5.423348
1 WPRX 兌換 PKR
Rs25.95165524
1 WPRX 兌換 KZT
48.34821236
1 WPRX 兌換 THB
฿3.14554184
1 WPRX 兌換 TWD
NT$3.07354222
1 WPRX 兌換 CHF
Fr0.0841554
1 WPRX 兌換 HKD
HK$0.72747668
1 WPRX 兌換 MAD
.د.م0.93693012