Wrapped Plume 今日價格

Wrapped Plume (WPLUME) 今日實時價格為 $ 0.01304598，過去 24 小時內變化了 0.74%。目前 WPLUME 兌 USD 的匯率為 $ 0.01304598 每 WPLUME。

Wrapped Plume 目前市值在 $ 950,976 排名第 #-，流通供應量為 72.90M WPLUME。過去 24 小時內，WPLUME 的交易價格在 $ 0.01220633（低點）和 $ 0.0136395（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.06047，而歷史最低價為 $ 0.00854532。

短期表現方面，WPLUME 在過去一小時內波動了 -2.67%，過去7 天內波動了 +11.04%。過去一天，總交易量達到 $ 5.87K。

Wrapped Plume（WPLUME）市場資訊

市值 $ 950.98K$ 950.98K $ 950.98K 成交量（24H） $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K 完全稀釋市值 $ 950.98K$ 950.98K $ 950.98K 流通量 72.90M 72.90M 72.90M 總供應量 72,895,935.20949383 72,895,935.20949383 72,895,935.20949383

Wrapped Plume 的目前市值為 $ 950.98K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.87K。WPLUME 的流通量為 72.90M，總供應量是 72895935.20949383，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 950.98K。