Wrapped pFIL 圖標

Wrapped pFIL 價格 (WPFIL)

USD

Wrapped pFIL (WPFIL) 實時價格圖表

$3.92
$3.92$3.92
-0.40%(1D)

今天 Wrapped pFIL (WPFIL) 的價格

今天 Wrapped pFIL (WPFIL) 的實時價格爲 3.91 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WPFIL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped pFIL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.92K USD
- Wrapped pFIL 當天價格變化爲 -0.84%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped pFIL (WPFIL) 價格表現 USD

今天內，Wrapped pFIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.033211718088426
在過去30天內，Wrapped pFIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.3077894300
在過去60天內，Wrapped pFIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.8891849250
在過去90天內，Wrapped pFIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.726384360952361

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.033211718088426-0.84%
30天$ -1.3077894300-33.44%
60天$ -1.8891849250-48.31%
90天$ -0.726384360952361-15.66%

Wrapped pFIL (WPFIL) 價格分析

Wrapped pFIL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.91
$ 3.91$ 3.91

$ 4.38
$ 4.38$ 4.38

$ 9.27
$ 9.27$ 9.27

-0.67%

-0.84%

-8.50%

Wrapped pFIL (WPFIL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.92K
$ 11.92K$ 11.92K

0.00
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什麼是Wrapped pFIL (WPFIL)

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大家還在問：關於 Wrapped pFIL (WPFIL) 的其他問題

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WPFIL 兌換爲當地貨幣

1 WPFIL 兌換 AUD
A$6.1778
1 WPFIL 兌換 GBP
3.128
1 WPFIL 兌換 EUR
3.7536
1 WPFIL 兌換 USD
$3.91
1 WPFIL 兌換 MYR
RM17.4386
1 WPFIL 兌換 TRY
140.8773
1 WPFIL 兌換 JPY
¥595.8449
1 WPFIL 兌換 RUB
374.8126
1 WPFIL 兌換 INR
339.3098
1 WPFIL 兌換 IDR
Rp64,098.3504
1 WPFIL 兌換 PHP
227.3274
1 WPFIL 兌換 EGP
￡E.197.2595
1 WPFIL 兌換 BRL
R$22.5216
1 WPFIL 兌換 CAD
C$5.5913
1 WPFIL 兌換 BDT
474.9086
1 WPFIL 兌換 NGN
5,879.6625
1 WPFIL 兌換 UAH
163.0079
1 WPFIL 兌換 VES
Bs234.6
1 WPFIL 兌換 PKR
Rs1,090.9291
1 WPFIL 兌換 KZT
1,978.7337
1 WPFIL 兌換 THB
฿133.2919
1 WPFIL 兌換 TWD
NT$128.4044
1 WPFIL 兌換 CHF
Fr3.5581
1 WPFIL 兌換 HKD
HK$30.4589
1 WPFIL 兌換 MAD
.د.م39.2564