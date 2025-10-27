Wrapped Peaq（WPEAQ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.085742 $ 0.085742 $ 0.085742 24H最低價 $ 0.093939 $ 0.093939 $ 0.093939 24H最高價 24H最低價 $ 0.085742$ 0.085742 $ 0.085742 24H最高價 $ 0.093939$ 0.093939 $ 0.093939 歷史最高 $ 0.147401$ 0.147401 $ 0.147401 最低價 $ 0.058887$ 0.058887 $ 0.058887 漲跌幅（1H） +0.54% 漲跌幅（1D） -3.02% 漲跌幅（7D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.02%

Wrapped Peaq（WPEAQ）目前實時價格為 $0.086551。過去 24 小時內，WPEAQ 的交易價格在 $ 0.085742 至 $ 0.093939 之間波動，市場活躍度顯著。WPEAQ 的歷史最高價為 $ 0.147401，歷史最低價為 $ 0.058887。

從短期表現來看，WPEAQ 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.54%，過去 24 小時內變動為 -3.02%，過去 7 天內累計變動為 +0.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Peaq（WPEAQ）市場資訊

市值 $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M 流通量 95.94M 95.94M 95.94M 總供應量 95,943,278.19721028 95,943,278.19721028 95,943,278.19721028

Wrapped Peaq 的目前市值為 $ 8.31M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WPEAQ 的流通量為 95.94M，總供應量是 95943278.19721028，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.31M。