Wrapped Parasail Staked PEAQ（WSTPEAQ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.085838 24H最低價 $ 0.10067 24H最高價 歷史最高 $ 0.147635 最低價 $ 0.071996 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） -6.34% 漲跌幅（7D） +0.34%

Wrapped Parasail Staked PEAQ（WSTPEAQ）目前實時價格為 $0.087604。過去 24 小時內，WSTPEAQ 的交易價格在 $ 0.085838 至 $ 0.10067 之間波動，市場活躍度顯著。WSTPEAQ 的歷史最高價為 $ 0.147635，歷史最低價為 $ 0.071996。

從短期表現來看，WSTPEAQ 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 -6.34%，過去 7 天內累計變動為 +0.34%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Parasail Staked PEAQ（WSTPEAQ）市場資訊

市值 $ 43.35K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 43.35K 流通量 494.91K 總供應量 494,910.8411065069

Wrapped Parasail Staked PEAQ 的目前市值為 $ 43.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WSTPEAQ 的流通量為 494.91K，總供應量是 494910.8411065069，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 43.35K。