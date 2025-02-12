Wrapped OKB 價格 (WOKB)
今天 Wrapped OKB (WOKB) 的實時價格爲 50.59 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WOKB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped OKB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 680.84K USD
- Wrapped OKB 當天價格變化爲 +5.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Wrapped OKB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.66。
在過去30天內，Wrapped OKB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.1912424950。
在過去60天內，Wrapped OKB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.2708381540。
在過去90天內，Wrapped OKB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.9488824087913。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +2.66
|+5.56%
|30天
|$ +3.1912424950
|+6.31%
|60天
|$ -4.2708381540
|-8.44%
|90天
|$ +4.9488824087913
|+10.84%
Wrapped OKB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.43%
+5.56%
+5.84%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WOKB 兌換 AUD
A$79.9322
|1 WOKB 兌換 GBP
￡40.472
|1 WOKB 兌換 EUR
€48.5664
|1 WOKB 兌換 USD
$50.59
|1 WOKB 兌換 MYR
RM225.6314
|1 WOKB 兌換 TRY
₺1,822.7577
|1 WOKB 兌換 JPY
¥7,709.4101
|1 WOKB 兌換 RUB
₽4,849.5574
|1 WOKB 兌換 INR
₹4,390.2002
|1 WOKB 兌換 IDR
Rp829,344.1296
|1 WOKB 兌換 PHP
₱2,941.3026
|1 WOKB 兌換 EGP
￡E.2,552.2655
|1 WOKB 兌換 BRL
R$291.3984
|1 WOKB 兌換 CAD
C$72.3437
|1 WOKB 兌換 BDT
৳6,144.6614
|1 WOKB 兌換 NGN
₦76,074.7125
|1 WOKB 兌換 UAH
₴2,109.0971
|1 WOKB 兌換 VES
Bs3,035.4
|1 WOKB 兌換 PKR
Rs14,115.1159
|1 WOKB 兌換 KZT
₸25,602.0813
|1 WOKB 兌換 THB
฿1,724.6131
|1 WOKB 兌換 TWD
NT$1,661.3756
|1 WOKB 兌換 CHF
Fr46.0369
|1 WOKB 兌換 HKD
HK$394.0961
|1 WOKB 兌換 MAD
.د.م507.9236