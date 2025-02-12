Wrapped OAS 價格 (WOAS)

USD

Wrapped OAS (WOAS) 實時價格圖表

$0.02070439
$0.02070439$0.02070439
+1.10%(1D)

今天 Wrapped OAS (WOAS) 的價格

今天 Wrapped OAS (WOAS) 的實時價格爲 0.02069882 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WOAS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped OAS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 194.54 USD
- Wrapped OAS 當天價格變化爲 +1.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped OAS (WOAS) 價格表現 USD

今天內，Wrapped OAS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00021985
在過去30天內，Wrapped OAS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0065535900
在過去60天內，Wrapped OAS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0107270289
在過去90天內，Wrapped OAS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01660057267455702

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00021985+1.07%
30天$ -0.0065535900-31.66%
60天$ -0.0107270289-51.82%
90天$ -0.01660057267455702-44.50%

Wrapped OAS (WOAS) 價格分析

Wrapped OAS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02038102
$ 0.02038102$ 0.02038102

$ 0.02149586
$ 0.02149586$ 0.02149586

$ 0.141084
$ 0.141084$ 0.141084

-0.04%

+1.07%

-12.08%

Wrapped OAS (WOAS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 194.54
$ 194.54$ 194.54

0.00
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什麼是Wrapped OAS (WOAS)

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Wrapped OAS (WOAS) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped OAS (WOAS) 的其他問題

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WOAS 兌換爲當地貨幣

1 WOAS 兌換 AUD
A$0.0327041356
1 WOAS 兌換 GBP
0.016559056
1 WOAS 兌換 EUR
0.0198708672
1 WOAS 兌換 USD
$0.02069882
1 WOAS 兌換 MYR
RM0.0923167372
1 WOAS 兌換 TRY
0.7457784846
1 WOAS 兌換 JPY
¥3.1542931798
1 WOAS 兌換 RUB
1.9841888852
1 WOAS 兌換 INR
1.7962435996
1 WOAS 兌換 IDR
Rp339.3248637408
1 WOAS 兌換 PHP
1.2034293948
1 WOAS 兌換 EGP
￡E.1.044255469
1 WOAS 兌換 BRL
R$0.1192252032
1 WOAS 兌換 CAD
C$0.0295993126
1 WOAS 兌換 BDT
2.5140786772
1 WOAS 兌換 NGN
31.125850575
1 WOAS 兌換 UAH
0.8629338058
1 WOAS 兌換 VES
Bs1.2419292
1 WOAS 兌換 PKR
Rs5.7751777682
1 WOAS 兌換 KZT
10.4750518374
1 WOAS 兌換 THB
฿0.7056227738
1 WOAS 兌換 TWD
NT$0.6797492488
1 WOAS 兌換 CHF
Fr0.0188359262
1 WOAS 兌換 HKD
HK$0.1612438078
1 WOAS 兌換 MAD
.د.م0.2078161528