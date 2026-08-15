Wrapped NXM 今日價格

Wrapped NXM (WNXM) 今日實時價格為 $ 50.36，過去 24 小時內變化了 3.78%。目前 WNXM 兌 USD 的匯率為 $ 50.36 每 WNXM。

Wrapped NXM 目前市值在 $ 20,359,082 排名第 #-，流通供應量為 404.11K WNXM。過去 24 小時內，WNXM 的交易價格在 $ 47.81（低點）和 $ 53.33（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 130.82，而歷史最低價為 $ 7.78。

短期表現方面，WNXM 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +1.71%。過去一天，總交易量達到 $ 1.68K。

Wrapped NXM（WNXM）市場資訊

市值 $ 20.36M$ 20.36M $ 20.36M 成交量（24H） $ 1.68K$ 1.68K $ 1.68K 完全稀釋市值 $ 20.36M$ 20.36M $ 20.36M 流通量 404.11K 404.11K 404.11K 總供應量 404,109.5118960928 404,109.5118960928 404,109.5118960928

Wrapped NXM 的目前市值為 $ 20.36M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.68K。WNXM 的流通量為 404.11K，總供應量是 404109.5118960928，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.36M。