Wrapped NVIDIA xStock 今日價格

Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) 今日實時價格為 $ 224.57，過去 24 小時內變化了 0.87%。目前 WNVDAX 兌 USD 的匯率為 $ 224.57 每 WNVDAX。

Wrapped NVIDIA xStock 目前市值在 $ 443,696 排名第 #-，流通供應量為 1.97K WNVDAX。過去 24 小時內，WNVDAX 的交易價格在 $ 223.93（低點）和 $ 227.15（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 228.63，而歷史最低價為 $ 189.87。

短期表現方面，WNVDAX 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +0.28%。過去一天，總交易量達到 $ 1.14M。

Wrapped NVIDIA xStock（WNVDAX）市場資訊

市值 $ 443.70K$ 443.70K $ 443.70K 成交量（24H） $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 完全稀釋市值 $ 443.29K$ 443.29K $ 443.29K 流通量 1.97K 1.97K 1.97K 總供應量 1,974.087717140805 1,974.087717140805 1,974.087717140805

Wrapped NVIDIA xStock 的目前市值為 $ 443.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.14M。WNVDAX 的流通量為 1.97K，總供應量是 1974.087717140805，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 443.29K。