Wrapped Nibiru（WNIBI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01210836 $ 0.01210836 $ 0.01210836 24H最低價 $ 0.01243786 $ 0.01243786 $ 0.01243786 24H最高價 24H最低價 $ 0.01210836$ 0.01210836 $ 0.01210836 24H最高價 $ 0.01243786$ 0.01243786 $ 0.01243786 歷史最高 $ 0.01247429$ 0.01247429 $ 0.01247429 最低價 $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） -1.66% 漲跌幅（7D） +9.18% 漲跌幅（7D） +9.18%

Wrapped Nibiru（WNIBI）目前實時價格為 $0.0121835。過去 24 小時內，WNIBI 的交易價格在 $ 0.01210836 至 $ 0.01243786 之間波動，市場活躍度顯著。WNIBI 的歷史最高價為 $ 0.01247429，歷史最低價為 $ 0.00965263。

從短期表現來看，WNIBI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 -1.66%，過去 7 天內累計變動為 +9.18%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Nibiru（WNIBI）市場資訊

市值 $ 133.35K$ 133.35K $ 133.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 133.35K$ 133.35K $ 133.35K 流通量 10.95M 10.95M 10.95M 總供應量 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Wrapped Nibiru 的目前市值為 $ 133.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WNIBI 的流通量為 10.95M，總供應量是 10945424.77，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 133.35K。