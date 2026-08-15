Wrapped Neverland WMON 今日價格

Wrapped Neverland WMON (WNWMON) 今日實時價格為 $ 0.01947412，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WNWMON 兌 USD 的匯率為 $ 0.01947412 每 WNWMON。

Wrapped Neverland WMON 目前市值在 $ 98,250 排名第 #-，流通供應量為 2.29M WNWMON。過去 24 小時內，WNWMON 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03708703，而歷史最低價為 $ 0.01890307。

短期表現方面，WNWMON 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 $ 4.69K。

Wrapped Neverland WMON（WNWMON）市場資訊

市值 $ 98.25K$ 98.25K $ 98.25K 成交量（24H） $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K 完全稀釋市值 $ 97.05K$ 97.05K $ 97.05K 流通量 2.29M 2.29M 2.29M 總供應量 2,291,331.060886238 2,291,331.060886238 2,291,331.060886238

Wrapped Neverland WMON 的目前市值為 $ 98.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.69K。WNWMON 的流通量為 2.29M，總供應量是 2291331.060886238，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 97.05K。