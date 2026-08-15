Wrapped Neverland USDT0 今日價格

Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) 今日實時價格為 $ 0.993625，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 WNUSDT0 兌 USD 的匯率為 $ 0.993625 每 WNUSDT0。

Wrapped Neverland USDT0 目前市值在 $ 3,573,571 排名第 #-，流通供應量為 3.60M WNUSDT0。過去 24 小時內，WNUSDT0 的交易價格在 $ 0.993264（低點）和 $ 0.99396（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.21，而歷史最低價為 $ 0.931395。

短期表現方面，WNUSDT0 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.07%。過去一天，總交易量達到 $ 783.74K。

Wrapped Neverland USDT0（WNUSDT0）市場資訊

市值 $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M 成交量（24H） $ 783.74K$ 783.74K $ 783.74K 完全稀釋市值 $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M 流通量 3.60M 3.60M 3.60M 總供應量 3,596,517.538828 3,596,517.538828 3,596,517.538828

Wrapped Neverland USDT0 的目前市值為 $ 3.57M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 783.74K。WNUSDT0 的流通量為 3.60M，總供應量是 3596517.538828，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.57M。