Wrapped Neverland USDC 今日價格

Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) 今日實時價格為 $ 1.005，過去 24 小時內變化了 1.32%。目前 WNUSDC 兌 USD 的匯率為 $ 1.005 每 WNUSDC。

Wrapped Neverland USDC 目前市值在 $ 1,053,729 排名第 #-，流通供應量為 1.05M WNUSDC。過去 24 小時內，WNUSDC 的交易價格在 $ 1.0（低點）和 $ 1.053（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.15，而歷史最低價為 $ 0.972629。

短期表現方面，WNUSDC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.49%。過去一天，總交易量達到 $ 253.40。

Wrapped Neverland USDC（WNUSDC）市場資訊

市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 成交量（24H） $ 253.40$ 253.40 $ 253.40 完全稀釋市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 流通量 1.05M 1.05M 1.05M 總供應量 1,048,972.271466 1,048,972.271466 1,048,972.271466

Wrapped Neverland USDC 的目前市值為 $ 1.05M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 253.40。WNUSDC 的流通量為 1.05M，總供應量是 1048972.271466，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.05M。