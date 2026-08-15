Wrapped Neverland AUSD 今日價格

Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) 今日實時價格為 $ 1.0，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 WNAUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.0 每 WNAUSD。

Wrapped Neverland AUSD 目前市值在 $ 1,068,924 排名第 #-，流通供應量為 1.07M WNAUSD。過去 24 小時內，WNAUSD 的交易價格在 $ 0.999719（低點）和 $ 1.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.22，而歷史最低價為 $ 0.935219。

短期表現方面，WNAUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.02%。過去一天，總交易量達到 $ 783.74K。

Wrapped Neverland AUSD（WNAUSD）市場資訊

市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 成交量（24H） $ 783.74K$ 783.74K $ 783.74K 完全稀釋市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 流通量 1.07M 1.07M 1.07M 總供應量 1,068,855.795908 1,068,855.795908 1,068,855.795908

Wrapped Neverland AUSD 的目前市值為 $ 1.07M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 783.74K。WNAUSD 的流通量為 1.07M，總供應量是 1068855.795908，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.07M。