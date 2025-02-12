Wrapped Neon 圖標

Wrapped Neon 價格 (WNEON)

USD

Wrapped Neon (WNEON) 實時價格圖表

$0.196355
$0.196355$0.196355
-6.80%(1D)

今天 Wrapped Neon (WNEON) 的價格

今天 Wrapped Neon (WNEON) 的實時價格爲 0.196355 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WNEON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Neon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.45K USD
- Wrapped Neon 當天價格變化爲 -6.85%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Neon (WNEON) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Neon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.014452829905536
在過去30天內，Wrapped Neon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0677633868
在過去60天內，Wrapped Neon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1160080459
在過去90天內，Wrapped Neon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1811351028954545

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.014452829905536-6.85%
30天$ -0.0677633868-34.51%
60天$ -0.1160080459-59.08%
90天$ -0.1811351028954545-47.98%

Wrapped Neon (WNEON) 價格分析

Wrapped Neon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.185095
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$ 0.211419
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$ 3.82
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-1.16%

-6.85%

-27.13%

Wrapped Neon (WNEON) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 10.45K
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0.00
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什麼是Wrapped Neon (WNEON)

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Wrapped Neon (WNEON) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped Neon (WNEON) 的其他問題

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WNEON 兌換爲當地貨幣

1 WNEON 兌換 AUD
A$0.31220445
1 WNEON 兌換 GBP
0.157084
1 WNEON 兌換 EUR
0.1885008
1 WNEON 兌換 USD
$0.196355
1 WNEON 兌換 MYR
RM0.87770685
1 WNEON 兌換 TRY
7.0884155
1 WNEON 兌換 JPY
¥30.1562009
1 WNEON 兌換 RUB
18.4809326
1 WNEON 兌換 INR
17.0475411
1 WNEON 兌換 IDR
Rp3,218.9339112
1 WNEON 兌換 PHP
11.42197035
1 WNEON 兌換 EGP
￡E.9.95323495
1 WNEON 兌換 BRL
R$1.1310048
1 WNEON 兌換 CAD
C$0.2788241
1 WNEON 兌換 BDT
23.76877275
1 WNEON 兌換 NGN
294.8270325
1 WNEON 兌換 UAH
8.18603995
1 WNEON 兌換 VES
Bs11.7813
1 WNEON 兌換 PKR
Rs54.78500855
1 WNEON 兌換 KZT
99.0178994
1 WNEON 兌換 THB
฿6.6957055
1 WNEON 兌換 TWD
NT$6.45026175
1 WNEON 兌換 CHF
Fr0.17868305
1 WNEON 兌換 HKD
HK$1.52960545
1 WNEON 兌換 MAD
.د.م1.96551355