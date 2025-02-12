Wrapped Near 圖標

Wrapped Near 價格 (WNEAR)

USD

Wrapped Near (WNEAR) 實時價格圖表

$3.2
$3.2$3.2
-5.10%(1D)

今天 Wrapped Near (WNEAR) 的價格

今天 Wrapped Near (WNEAR) 的實時價格爲 3.2 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WNEAR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Near 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.51M USD
- Wrapped Near 當天價格變化爲 -5.14%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Near (WNEAR) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Near 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.173446121877867
在過去30天內，Wrapped Near 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.0257004800
在過去60天內，Wrapped Near 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.7068438400
在過去90天內，Wrapped Near 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.149727475171418

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.173446121877867-5.14%
30天$ -1.0257004800-32.05%
60天$ -1.7068438400-53.33%
90天$ -2.149727475171418-40.18%

Wrapped Near (WNEAR) 價格分析

Wrapped Near 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.13
$ 3.13$ 3.13

$ 3.38
$ 3.38$ 3.38

$ 20.5
$ 20.5$ 20.5

-0.00%

-5.14%

-6.21%

Wrapped Near (WNEAR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.51M
$ 4.51M$ 4.51M

0.00
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什麼是Wrapped Near (WNEAR)

Wrapped Near is a 1:1 equivalent of Near represented on the Near Blockchain.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped Near (WNEAR) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Near (WNEAR) 的其他問題

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WNEAR 兌換爲當地貨幣

1 WNEAR 兌換 AUD
A$5.088
1 WNEAR 兌換 GBP
2.56
1 WNEAR 兌換 EUR
3.072
1 WNEAR 兌換 USD
$3.2
1 WNEAR 兌換 MYR
RM14.304
1 WNEAR 兌換 TRY
115.52
1 WNEAR 兌換 JPY
¥491.456
1 WNEAR 兌換 RUB
301.184
1 WNEAR 兌換 INR
277.824
1 WNEAR 兌換 IDR
Rp52,459.008
1 WNEAR 兌換 PHP
186.144
1 WNEAR 兌換 EGP
￡E.162.208
1 WNEAR 兌換 BRL
R$18.432
1 WNEAR 兌換 CAD
C$4.544
1 WNEAR 兌換 BDT
387.36
1 WNEAR 兌換 NGN
4,804.8
1 WNEAR 兌換 UAH
133.408
1 WNEAR 兌換 VES
Bs192
1 WNEAR 兌換 PKR
Rs892.832
1 WNEAR 兌換 KZT
1,613.696
1 WNEAR 兌換 THB
฿109.12
1 WNEAR 兌換 TWD
NT$105.12
1 WNEAR 兌換 CHF
Fr2.912
1 WNEAR 兌換 HKD
HK$24.928
1 WNEAR 兌換 MAD
.د.م32.032