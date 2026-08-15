Wrapped NCG 今日價格

Wrapped NCG (WNCG) 今日實時價格為 $ 0.00410975，過去 24 小時內變化了 1.31%。目前 WNCG 兌 USD 的匯率為 $ 0.00410975 每 WNCG。

Wrapped NCG 目前市值在 $ 1,574,626 排名第 #-，流通供應量為 383.14M WNCG。過去 24 小時內，WNCG 的交易價格在 $ 0.00403763（低點）和 $ 0.00411123（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 6.01，而歷史最低價為 $ 0.00388662。

短期表現方面，WNCG 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +1.53%。過去一天，總交易量達到 $ 14.48K。

Wrapped NCG（WNCG）市場資訊

市值 $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M 成交量（24H） $ 14.48K$ 14.48K $ 14.48K 完全稀釋市值 $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M 流通量 383.14M 383.14M 383.14M 總供應量 383,143,878.09 383,143,878.09 383,143,878.09

Wrapped NCG 的目前市值為 $ 1.57M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.48K。WNCG 的流通量為 383.14M，總供應量是 383143878.09，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.57M。