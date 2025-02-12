Wrapped Moonbeam 圖標

Wrapped Moonbeam 價格 (WGLMR)

USD

Wrapped Moonbeam (WGLMR) 實時價格圖表

$0.133
$0.133$0.133
-3.80%(1D)

今天 Wrapped Moonbeam (WGLMR) 的價格

今天 Wrapped Moonbeam (WGLMR) 的實時價格爲 0.133027 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WGLMR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Moonbeam 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 345.39K USD
- Wrapped Moonbeam 當天價格變化爲 -3.82%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 WGLMR兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 WGLMR 價格信息的首選平臺。

Wrapped Moonbeam (WGLMR) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Moonbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005285758360753
在過去30天內，Wrapped Moonbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0484987309
在過去60天內，Wrapped Moonbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0772607779
在過去90天內，Wrapped Moonbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0467378354774638

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.005285758360753-3.82%
30天$ -0.0484987309-36.45%
60天$ -0.0772607779-58.07%
90天$ -0.0467378354774638-25.99%

Wrapped Moonbeam (WGLMR) 價格分析

Wrapped Moonbeam 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.128833
$ 0.128833$ 0.128833

$ 0.138419
$ 0.138419$ 0.138419

$ 5.91
$ 5.91$ 5.91

-0.48%

-3.82%

+2.81%

Wrapped Moonbeam (WGLMR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 345.39K
$ 345.39K$ 345.39K

0.00
0.00 0.00

什麼是Wrapped Moonbeam (WGLMR)

WGLMR is the wrapped version of Moonbeam (GLMR) Moonbeam is much more than just an EVM implementation: it’s a highly specialized Layer 1 chain that mirrors Ethereum’s Web3 RPC, accounts, keys, subscriptions, logs, and more. The Moonbeam platform extends the base Ethereum feature set with additional features such as on-chain governance, staking, and cross-chain integrations. Moonbeam combines the best of both worlds: the familiar and easy-to-use tooling of Ethereum and the scalable, interoperable architecture of Polkadot. Dive into the tools, integrations, and comprehensive tutorials to start using and building on Moonbeam.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped Moonbeam (WGLMR) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Moonbeam (WGLMR) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WGLMR 兌換爲當地貨幣

1 WGLMR 兌換 AUD
A$0.21151293
1 WGLMR 兌換 GBP
0.1064216
1 WGLMR 兌換 EUR
0.12770592
1 WGLMR 兌換 USD
$0.133027
1 WGLMR 兌換 MYR
RM0.59463069
1 WGLMR 兌換 TRY
4.8022747
1 WGLMR 兌換 JPY
¥20.43028666
1 WGLMR 兌換 RUB
12.52050124
1 WGLMR 兌換 INR
11.54940414
1 WGLMR 兌換 IDR
Rp2,180.77014288
1 WGLMR 兌換 PHP
7.73818059
1 WGLMR 兌換 EGP
￡E.6.74313863
1 WGLMR 兌換 BRL
R$0.76623552
1 WGLMR 兌換 CAD
C$0.18889834
1 WGLMR 兌換 BDT
16.10291835
1 WGLMR 兌換 NGN
199.7400405
1 WGLMR 兌換 UAH
5.54589563
1 WGLMR 兌換 VES
Bs7.98162
1 WGLMR 兌換 PKR
Rs37.11586327
1 WGLMR 兌換 KZT
67.08285556
1 WGLMR 兌換 THB
฿4.5362207
1 WGLMR 兌換 TWD
NT$4.36993695
1 WGLMR 兌換 CHF
Fr0.12105457
1 WGLMR 兌換 HKD
HK$1.03628033
1 WGLMR 兌換 MAD
.د.م1.33160027