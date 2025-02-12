Wrapped Moonbeam 價格 (WGLMR)
今天 Wrapped Moonbeam (WGLMR) 的實時價格爲 0.133027 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WGLMR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Moonbeam 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 345.39K USD
- Wrapped Moonbeam 當天價格變化爲 -3.82%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Wrapped Moonbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005285758360753。
在過去30天內，Wrapped Moonbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0484987309。
在過去60天內，Wrapped Moonbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0772607779。
在過去90天內，Wrapped Moonbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0467378354774638。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.005285758360753
|-3.82%
|30天
|$ -0.0484987309
|-36.45%
|60天
|$ -0.0772607779
|-58.07%
|90天
|$ -0.0467378354774638
|-25.99%
Wrapped Moonbeam 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.48%
-3.82%
+2.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
WGLMR is the wrapped version of Moonbeam (GLMR) Moonbeam is much more than just an EVM implementation: it’s a highly specialized Layer 1 chain that mirrors Ethereum’s Web3 RPC, accounts, keys, subscriptions, logs, and more. The Moonbeam platform extends the base Ethereum feature set with additional features such as on-chain governance, staking, and cross-chain integrations. Moonbeam combines the best of both worlds: the familiar and easy-to-use tooling of Ethereum and the scalable, interoperable architecture of Polkadot. Dive into the tools, integrations, and comprehensive tutorials to start using and building on Moonbeam.
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|1 WGLMR 兌換 AUD
A$0.21151293
|1 WGLMR 兌換 GBP
￡0.1064216
|1 WGLMR 兌換 EUR
€0.12770592
|1 WGLMR 兌換 USD
$0.133027
|1 WGLMR 兌換 MYR
RM0.59463069
|1 WGLMR 兌換 TRY
₺4.8022747
|1 WGLMR 兌換 JPY
¥20.43028666
|1 WGLMR 兌換 RUB
₽12.52050124
|1 WGLMR 兌換 INR
₹11.54940414
|1 WGLMR 兌換 IDR
Rp2,180.77014288
|1 WGLMR 兌換 PHP
₱7.73818059
|1 WGLMR 兌換 EGP
￡E.6.74313863
|1 WGLMR 兌換 BRL
R$0.76623552
|1 WGLMR 兌換 CAD
C$0.18889834
|1 WGLMR 兌換 BDT
৳16.10291835
|1 WGLMR 兌換 NGN
₦199.7400405
|1 WGLMR 兌換 UAH
₴5.54589563
|1 WGLMR 兌換 VES
Bs7.98162
|1 WGLMR 兌換 PKR
Rs37.11586327
|1 WGLMR 兌換 KZT
₸67.08285556
|1 WGLMR 兌換 THB
฿4.5362207
|1 WGLMR 兌換 TWD
NT$4.36993695
|1 WGLMR 兌換 CHF
Fr0.12105457
|1 WGLMR 兌換 HKD
HK$1.03628033
|1 WGLMR 兌換 MAD
.د.م1.33160027