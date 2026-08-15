Wrapped MinoTari 今日價格

Wrapped MinoTari (WXTM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.89%。目前 WXTM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WXTM。

Wrapped MinoTari 目前市值在 $ 328,666 排名第 #-，流通供應量為 1.02B WXTM。過去 24 小時內，WXTM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00930537，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WXTM 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -22.99%。過去一天，總交易量達到 $ 20.07K。

Wrapped MinoTari（WXTM）市場資訊

市值 $ 328.67K$ 328.67K $ 328.67K 成交量（24H） $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K 完全稀釋市值 $ 328.67K$ 328.67K $ 328.67K 流通量 1.02B 1.02B 1.02B 總供應量 1,016,780,942.884135 1,016,780,942.884135 1,016,780,942.884135

Wrapped MinoTari 的目前市值為 $ 328.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 20.07K。WXTM 的流通量為 1.02B，總供應量是 1016780942.884135，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 328.67K。