Wrapped Minima 價格 (WMINIMA)
今天 Wrapped Minima (WMINIMA) 的實時價格爲 0.02194191 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WMINIMA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Minima 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Wrapped Minima 當天價格變化爲 -5.93%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Wrapped Minima 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00138416581623918。
在過去30天內，Wrapped Minima 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0126887629。
在過去60天內，Wrapped Minima 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0055398473。
在過去90天內，Wrapped Minima 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02025972333525906。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00138416581623918
|-5.93%
|30天
|$ +0.0126887629
|+57.83%
|60天
|$ -0.0055398473
|-25.24%
|90天
|$ -0.02025972333525906
|-48.00%
Wrapped Minima 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-6.27%
-5.93%
+15.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Minima was founded in London in 2018. It has created an ultra-lean blockchain protocol that runs in full on a mobile or IoT device, allowing every user to run a constructing and validating node. By adopting this approach, Minima has enabled a completely decentralized network to be built, one that is scalable and inclusive, while remaining secure and resilient. Minima’s Public Presale will be for Wrapped Minima ($WMINIMA). 100% of Native Minima (1,000,000,000 $MINIMA coins) will be minted at the Token Generation Event, and 12.5% of these coins will be wrapped on the Ethereum blockchain as ERC-20 tokens (125,000,000 $WMINIMA coins), in order for Wrapped Minima to be tradable on exchanges shortly after the event.
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|1 WMINIMA 兌換 VND
₫562.61251431
|1 WMINIMA 兌換 AUD
A$0.0348876369
|1 WMINIMA 兌換 GBP
￡0.0166758516
|1 WMINIMA 兌換 EUR
€0.0193088808
|1 WMINIMA 兌換 USD
$0.02194191
|1 WMINIMA 兌換 MYR
RM0.0969832422
|1 WMINIMA 兌換 TRY
₺0.8320372272
|1 WMINIMA 兌換 JPY
¥3.1488835041
|1 WMINIMA 兌換 RUB
₽1.8251280738
|1 WMINIMA 兌換 INR
₹1.8861265836
|1 WMINIMA 兌換 IDR
Rp365.6983537206
|1 WMINIMA 兌換 KRW
₩31.1673860595
|1 WMINIMA 兌換 PHP
₱1.2546384138
|1 WMINIMA 兌換 EGP
￡E.1.1251811448
|1 WMINIMA 兌換 BRL
R$0.1285795926
|1 WMINIMA 兌換 CAD
C$0.0302798358
|1 WMINIMA 兌換 BDT
৳2.6604565875
|1 WMINIMA 兌換 NGN
₦34.8836873562
|1 WMINIMA 兌換 UAH
₴0.9064203021
|1 WMINIMA 兌換 VES
Bs1.55787561
|1 WMINIMA 兌換 PKR
Rs6.1391269989
|1 WMINIMA 兌換 KZT
₸11.3158818252
|1 WMINIMA 兌換 THB
฿0.7343957277
|1 WMINIMA 兌換 TWD
NT$0.7102596267
|1 WMINIMA 兌換 AED
د.إ0.0805268097
|1 WMINIMA 兌換 CHF
Fr0.0177729471
|1 WMINIMA 兌換 HKD
HK$0.1700498025
|1 WMINIMA 兌換 MAD
.د.م0.2036209248
|1 WMINIMA 兌換 MXN
$0.445420773