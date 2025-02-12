Wrapped Massa 圖標

Wrapped Massa 價格 (WMAS)

USD

Wrapped Massa (WMAS) 實時價格圖表

$0.03801014
$0.03801014$0.03801014
+4.90%(1D)

今天 Wrapped Massa (WMAS) 的價格

今天 Wrapped Massa (WMAS) 的實時價格爲 0.03801014 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WMAS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Massa 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 89.19K USD
- Wrapped Massa 當天價格變化爲 +4.98%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Massa (WMAS) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Massa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00180274
在過去30天內，Wrapped Massa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0178538644
在過去60天內，Wrapped Massa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0171230777
在過去90天內，Wrapped Massa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.004505285719325495

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00180274+4.98%
30天$ -0.0178538644-46.97%
60天$ -0.0171230777-45.04%
90天$ +0.004505285719325495+13.45%

Wrapped Massa (WMAS) 價格分析

Wrapped Massa 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03614682
$ 0.03614682$ 0.03614682

$ 0.03820219
$ 0.03820219$ 0.03820219

$ 0.140147
$ 0.140147$ 0.140147

+0.04%

+4.98%

+1.51%

Wrapped Massa (WMAS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 89.19K
$ 89.19K$ 89.19K

0.00
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什麼是Wrapped Massa (WMAS)

This the wrapped version of the Massa token

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Wrapped Massa (WMAS) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Massa (WMAS) 的其他問題

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WMAS 兌換爲當地貨幣

1 WMAS 兌換 AUD
A$0.0604361226
1 WMAS 兌換 GBP
0.030408112
1 WMAS 兌換 EUR
0.0364897344
1 WMAS 兌換 USD
$0.03801014
1 WMAS 兌換 MYR
RM0.1699053258
1 WMAS 兌換 TRY
1.372166054
1 WMAS 兌換 JPY
¥5.8375973012
1 WMAS 兌換 RUB
3.5775143768
1 WMAS 兌換 INR
3.3000403548
1 WMAS 兌換 IDR
Rp623.1169494816
1 WMAS 兌換 PHP
2.2110498438
1 WMAS 兌換 EGP
￡E.1.9267339966
1 WMAS 兌換 BRL
R$0.2189384064
1 WMAS 兌換 CAD
C$0.0539743988
1 WMAS 兌換 BDT
4.601127447
1 WMAS 兌換 NGN
57.07222521
1 WMAS 兌換 UAH
1.5846427366
1 WMAS 兌換 VES
Bs2.2806084
1 WMAS 兌換 PKR
Rs10.6052091614
1 WMAS 兌換 KZT
19.1677533992
1 WMAS 兌換 THB
฿1.296145774
1 WMAS 兌換 TWD
NT$1.248633099
1 WMAS 兌換 CHF
Fr0.0345892274
1 WMAS 兌換 HKD
HK$0.2960989906
1 WMAS 兌換 MAD
.د.م0.3804815014