Wrapped MANTRA 今日價格

Wrapped MANTRA (WMANTRA) 今日實時價格為 $ 0,0049375，過去 24 小時內變化了 0,55%。目前 WMANTRA 兌 USD 的匯率為 $ 0,0049375 每 WMANTRA。

Wrapped MANTRA 目前市值在 $ 44 411 排名第 #-，流通供應量為 8,99M WMANTRA。過去 24 小時內，WMANTRA 的交易價格在 $ 0,00486314（低點）和 $ 0,00503468（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,071876，而歷史最低價為 $ 0,00486314。

短期表現方面，WMANTRA 在過去一小時內波動了 +0,04%，過去7 天內波動了 -10,18%。過去一天，總交易量達到 $ 6,57K。

Wrapped MANTRA（WMANTRA）市場資訊

市值 $ 44,41K$ 44,41K $ 44,41K 成交量（24H） $ 6,57K$ 6,57K $ 6,57K 完全稀釋市值 $ 44,41K$ 44,41K $ 44,41K 流通量 8,99M 8,99M 8,99M 總供應量 8 993 766,427894 8 993 766,427894 8 993 766,427894

Wrapped MANTRA 的目前市值為 $ 44,41K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6,57K。WMANTRA 的流通量為 8,99M，總供應量是 8993766.427894，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 44,41K。