Wrapped M（WM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 24H最低價 $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 24H最高價 24H最低價 $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 24H最高價 $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 歷史最高 $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 最低價 $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 漲跌幅（1H） +1.52% 漲跌幅（1D） -5.48% 漲跌幅（7D） -0.71% 漲跌幅（7D） -0.71%

Wrapped M（WM）目前實時價格為 $2.08。過去 24 小時內，WM 的交易價格在 $ 2.02 至 $ 2.2 之間波動，市場活躍度顯著。WM 的歷史最高價為 $ 2.96，歷史最低價為 $ 0.363505。

從短期表現來看，WM 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.52%，過去 24 小時內變動為 -5.48%，過去 7 天內累計變動為 -0.71%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped M（WM）市場資訊

市值 $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M 流通量 983.55K 983.55K 983.55K 總供應量 983,552.6931326283 983,552.6931326283 983,552.6931326283

Wrapped M 的目前市值為 $ 2.04M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WM 的流通量為 983.55K，總供應量是 983552.6931326283，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.04M。