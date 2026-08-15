Wrapped Krown 今日價格

Wrapped Krown (WKROWN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.00%。目前 WKROWN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WKROWN。

Wrapped Krown 目前市值在 $ 11,442,798 排名第 #-，流通供應量為 55.66B WKROWN。過去 24 小時內，WKROWN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00265266，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WKROWN 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -7.20%。過去一天，總交易量達到 $ 97.57K。

Wrapped Krown（WKROWN）市場資訊

市值 $ 11.44M$ 11.44M $ 11.44M 成交量（24H） $ 97.57K$ 97.57K $ 97.57K 完全稀釋市值 $ 11.44M$ 11.44M $ 11.44M 流通量 55.66B 55.66B 55.66B 總供應量 55,659,147,124.75211 55,659,147,124.75211 55,659,147,124.75211

Wrapped Krown 的目前市值為 $ 11.44M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 97.57K。WKROWN 的流通量為 55.66B，總供應量是 55659147124.75211，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.44M。