Wrapped IP 今日價格

Wrapped IP (WIP) 今日實時價格為 $ 0.210057，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WIP 兌 USD 的匯率為 $ 0.210057 每 WIP。

Wrapped IP 目前市值在 $ 627,848 排名第 #-，流通供應量為 2.99M WIP。過去 24 小時內，WIP 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 14.73，而歷史最低價為 $ 0.205333。

短期表現方面，WIP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.07%。過去一天，總交易量達到 $ 1.91。

Wrapped IP（WIP）市場資訊

市值 $ 627.85K$ 627.85K $ 627.85K 成交量（24H） $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 完全稀釋市值 $ 627.85K$ 627.85K $ 627.85K 流通量 2.99M 2.99M 2.99M 總供應量 2,988,934.006572591 2,988,934.006572591 2,988,934.006572591

Wrapped IP 的目前市值為 $ 627.85K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.91。WIP 的流通量為 2.99M，總供應量是 2988934.006572591，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 627.85K。